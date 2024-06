Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten auch Gotha und Ilmenau, das Nachtleben zu unterstützen, so die Sprecher. Gotha versuche, durch unterschiedlichste öffentliche Veranstaltungen mehr Besucher in die Innenstadt zu locken.

In Ilmenau sei die mittlere Größe der Stadt auch ein Vorteil, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Die typischen Orte, an dem sich das Nachtleben abspiele, seien an wenigen Punkten konzentriert. Daher spiele das Thema Lärmbelästigung in der Hochschul-Stadt Ilmenau eine eher untergeordnete Rolle.