Das Kino hat seinen Platz in der Aula der früheren Grundschule gefunden. Seit 2014 ist das Gebäude städtisches Bürgerhaus. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Für den Kinoumzug gibt es mehrere Gründe: Erstens wird der Jugendclub in den nächsten Jahren aufwendig saniert. Zweitens gibt es dort einen neuen Träger, der das Kino nicht weiterbetreiben will. Außerdem ist Gründer Wedekind im März in den Ruhestand gegangen.