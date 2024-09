Der Erdrutsch an einer Straße zwischen den Nordhäuser Ortsteilen Steigerthal und Buchholz weitet sich aus. Angaben des Landratsamts zufolge hat sich der Erdfall an der Kreisstraße über die zweite Fahrbahnhälfte vergrößert.

Das Loch habe eine Tiefe und Breite von fünf Metern erreicht. Es seien erhebliche Risse in der Straße entstanden.

Weil die Stelle weiter in Bewegung sei, könne die Straße nicht kurzfristig saniert werden. Dem zuständigen Beigeordneten zufolge wird geprüft, ob an der Stelle eine temporäre Straße gebaut werden kann, die an der betroffenen Stelle vorbeiführt. Dazu seien aber umfangreiche Tests und Absprachen notwendig.