Die fünf vorgeschichtlichen Gräber seien bei Straßenbauarbeiten entdeckt und archäologisch untersucht worden, sagte Knechtel. Es handelt sich um fünf Bestattungen aus der frühen Bronzezeit. Die Toten seien, wie es vor etwa 5.000 Jahren üblich war, in seitlicher Hockerlage niedergelegt worden. In den Gräbern wurden außerdem Beigaben wie Speisen in Tongefäßen gefunden. Ihr Zustand war den Angaben nach trotz der Nähe zum alten Straßenaufbau sehr gut. Weil die Arbeiten nicht vor dem Wochenende beendet werden konnten, habe der Schädel noch in der Grube gelegen.