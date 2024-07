Stichwort: Abraum im Kalibergbau Im Kalibergbau enthält nur ein Teil des geförderten Rohsalzes die begehrten Kalium- und Natriumverbindungen. Die übrigen Bestandteile werden im Kalibergbau meist auf Halden über Tage gekippt, wo durch Niederschläge salzhaltige Abwässer entstehen, die wiederum entsorgt werden müssen. Üblich ist beispielsweise das Verpressen in unterirdische Hohlräume. Dies wäre beim Verfahren von Südharz Kali nicht notwendig, weil keine Abwässer anfallen.

Winter fügte hinzu, wenn sich der Plan als tragfähig erweise und genehmigt werde, würde Südharz Kali das gesamte Bergwerk in Sollstedt kaufen. Eigentümer ist das Bergbauunternehmen Deusa, dessen Tochter NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft Sollstedt als sogenanntes Versatzbergwerk nutzt. Dabei werden bergbaufremde Abfälle wie Schlacken oder Gießereialtsande in die unterirdischen Hohlräume eingebracht, um sie zu stabilisieren. Damit sollen auch Senkungen an der Oberfläche vermieden werden. Laut Winter haben Südharz Kali und Deusa im Mai einen Vorvertrag für den möglichen Kauf unterzeichnet.