Die Pläne für ein neues Bergwerk im Ohmgebirge im Eichsfeld nehmen Gestalt an. Der Bergbauentwickler Südharz Kali hat sie am Mittwochabend in Leinefelde vorgestellt. Den Angaben zufolge sollen die entsprechenden Unterlagen bis Ende des Jahres beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden. Dann könne die Umweltverträglichkeit geprüft werden.