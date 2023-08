Zwei laute Explosionen haben in der Nacht zu Mittwoch in Worbis (Eichsfeld) Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Nach Angaben eines Polizeisprechers meldeten sich gegen Mitternacht verunsicherte Anwohner, die durch die Detonationen in der Stadt aufgeschreckt wurden. Zudem hätten sie mutmaßliche Täter gesehen, die auf Fahrrädern flüchteten.