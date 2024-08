Bauer und Schäfer Nils-Bernhard Alberts bewirtschaftet das Thüringer Landgut Wasserthaleben mit ca. 550 Hektar Land und 900 Schafen und Ziegen. So viele waren es noch Anfang des Jahres. Aktuell ist er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern mitten in der Getreideernte und hat alle Hände voll zu tun, der Winterweizen wird gedroschen.

Die Polizei tappt bisher im Dunkeln und sucht Zeugen. Es gebe keine Beschädigungen an Weidezäunen oder andere Spuren. Von daher lassen sich bislang auch keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob die beiden Fälle in Wasserthaleben und Aschara im Zusammenhang stehen.

Auch in der Hattstedter Marsch in Schleswig-Holstein wurden im Juni knapp 90 Schafe gestohlen, in Gießen (Hessen) im Mai, 50. Dass es in letzter Zeit vermehrt zu groß angelegten Schaf-Diebstählen kommt, führt Alberts darauf zurück, dass die Nachfrage nach den Tieren derzeit sehr hoch ist und Schafe knapp sind auf dem Markt. Im Vergleich zu den Vorjahren sei der Bedarf an Schaffleisch gestiegen, sagt Alberts.