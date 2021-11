Als Ursache für die verminderte landwirtschaftliche Produktivität verweisen die Studienautor*innen auf wärmere Durchschnitts- und Extremtemperaturen, veränderte Niederschläge und Dürren sowie eine erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Damit tut sich eine zweite Baustelle im Kampf gegen den Klimawandel auf, so Matin Qaim: "Den Klimawandel so gut es geht noch aufzuhalten, muss natürlich Top-Priorität bleiben. Gleichzeitig müssen wir aber auch rasch Anpassungsstrategien für die Landwirtschaft entwickeln und umsetzen." Das würde bedeuten: Vielfältigere Produktionssysteme, auch unter Berücksichtigung neuer beziehungsweise bisher vernachlässigter Kulturarten. Neue Züchtungsmethoden – wie die Genschere – könnten Qaim zufolge zudem helfen, Pflanzen gezielt und schnell widerstandsfähiger gegen Hitze, Dürre und anderen Klimastress zu machen. "Hier sollten wir weit verbreitete Vorurteile zügig überwinden, denn diese Technologien bieten großes Potenzial, zur Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit in der Landwirtschaft beizutragen."

Reiche Ländern können sich sattkaufen

Ein dauerhafte Lösung ist dies freilich nicht, eher eine Bekämpfung von Symptomen, um vorrübergehend Hungerkrisen zu verhindern. Die werden vor allem den globalen Süden treffen, Länder, in denen die Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln ohnehin weit weniger selbstverständlich ist als in unseren Breiten. Matin Qaim: "Bei uns in den gemäßigten Klimazonen werden die negativen Ertragseffekte durch den Klimawandel viel weniger stark auftreten als in tropischen und subtropischen Regionen." Durch unseren Wohlstand seien wir zudem in der Lage, bei Ertragsausfällen immer Nahrungsmittel aus anderen Regionen zukaufen können. "Ganz anders sieht das in den armen Regionen Afrikas und Asiens aus, wo nicht nur die Ertragsausfälle größer sein werden, sondern auch mehrere Hundert Millionen Kleinbauern direkt von der Landwirtschaft abhängig sind. "

Die Studie zeigt auch, dass viele sehr wichtige Anbauregionen – sogenannte Kornkammern – von dieser Entwicklung betroffen sein werden. In höheren Breiten könnte die Entwicklung hingegen dazu führen, dass Anbauflächen überhaupt erst in Frage kommen. Ein Phänomen, das sich zum Beispiel derzeit im britischen Weinbau zeigt, einer klimatischen Grenzregion, die in dieser Hinsicht zuletzt vom Klimawandel profitiert hat. Ob Riesling aus den Midlands oder Maiskolben unter Polarlichtern – wert dürfte es diese Zugewinne wohl trotzdem kaum sein.