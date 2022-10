Ein angeblich blutiger Karton auf der Unstrut bei Roßleben (Kyffhäuserkreis) hat die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten waren am Samstag von einer Frau verständigt worden, die ihn auf dem Wasser treibend entdeckte und daraufhin verfolgte. Das vermeintliche Paket verfing sich schließlich in einem Gestrüpp am Ufer und wurde von der Feuerwehr geborgen.