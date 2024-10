In einem Waldstück bei Bleicherode im Landkreis Nordhausen hat es am Samstag eine Einsatzübung wegen der Afrikanischen Schweinepest gegeben. Etwa 35 Teilnehmer waren dabei, unter ihnen Jäger, Mitarbeiter des Landkreises und Freiwillige. Organisiert wurde die Übung vom Nordhäuser Veterinäramt.

Der Landkreis will sich auf einen tatsächlichen Ausbruch der Krankheit vorbereiten. In Thüringens Nachbarland Hessen gab es im Sommer den ersten Fall, auch in anderen Bundesländern wurde die Afrikanische Schweinepest bereits nachgewiesen. Der Ausbruch der Schweinepest in Hessen war Anlass für die Übung am Samstag.