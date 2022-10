Der Wolf ist seit 2014 wieder in Thüringen heimisch. Laut Umweltministerium gab es bis zu den Welpensichtungen sieben standorttreue Wölfe im waldreichen Thüringen - drei davon in der Region Ohrdruf. Ein junger Rüde werde sich aber wahrscheinlich in nächster Zeit ein eigenes Territorium suchen. Zwei standorttreue Wölfe seien in der Region Ilfeld unterwegs, einer in der Region Zella-Rhön und ein Grenzgänger zwischen Niedersachsen und Thüringen bei Braunlage im Harz.