Der Wolf in Thüringen

Da Wölfe normalerweise in Rudeln leben, jagen sie auch im Verband. Sie kreisen ihre Beute ein und erlegen dann beispielsweise aus einem Rudel Rehe die schwächsten Tiere. Dabei sieht es so aus, als gerieten Wölfe in einen "Blutrausch". Sie erlegen so viel Beute, wie sie bekommen können. Fressen können Wölfe etwa vier Kilo Fleisch pro Tag. Die restliche Beute verwerten sie in den Folgetagen als Aas.



Der Begriff "Blutrausch" wird von einigen Experten in diesem Zusammenhang als nicht angebracht kritisiert, da es sich um normales Jagdverhalten beziehungsweise um den gewöhnlichen Jagdtrieb des Wolfes handelt.



Bei Angriffen auf Nutztiere findet dieses natürliche Jagdverhalten unter unnatürlichen Bedingungen statt. Der Zoologe Axel Gomille beschreibt es so: Wölfe müssen in der freien Wildbahn jede Chance zur Jagd ergreifen, da unklar ist, wann sie das nächste Mal die Gelegenheit zur Jagd haben. Eingepferchte Schafe sind beispielsweise eine leichte Beute - sie können nicht wegrennen und ihnen fehlt oft auch der natürliche Fluchtreflex. Das führt dazu, dass es wie ein "Blutbad" aussieht.