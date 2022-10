Uwe Christ ist in den 1980ern auf dem Rückweg vom Bulgarien-Urlaub in Budapest ausgestiegen und hat in zwei Platten-Läden umgerechnet 800 Ostmark gelassen. "Wir haben uns gefühlt wie im Schallplatten-Himmel", erinnert er sich an den Laden, in dem eine Doppel-LP von Pink Floyd 200 Ostmarkt kostete. Bis zum endgültigen Kauf vergingen Stunden. Jeder Kauf wollte gut überlegt sein. Immer wieder schaute und hörte er die Platten an und stellte sie wieder zurück, um Budget und Angebot gegeneinander abzuwägen.