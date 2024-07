Unter Liebhabern des Extreme Metal genießt das Party.San einen hervorragenden Ruf - weltweit. Wie in den vergangenen Jahren erwarten Veranstalter Mario Flicke und sein Team an die 9.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Verantwortlichen beweisen ein feines Gespür für einen gelungenen Mix aus relevanten Urgesteinen, jüngeren angesagten Bands und so manchem Geheimtipp. In diesem Jahr sind unter anderem dabei:

Der Vorverkauf für das Party.San Metal Open Air endet am 2. August. Es wird aber auch Tages- und Drei-Tages-Tickets in ausreichender Menge vor Ort geben, heißt es auf der Party.San-Homepage.

Übrigens: Auch wer auf elektronische Sounds steht, kommt am zweiten Augustwochenende in Thüringen auf seine Kosten. Hier gibt's alle Infos zum SonneMondSterne-Festival 2024 an der Bleilochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf.