Die Sportler mit Behinderung haben die Schüler im Vorfeld der Winterspiele in den Klassen besucht. Nun sind laut einer Sprecherin von "Special Olympics Thüringen" fast 1.000 Schüler zum Kennenlernen und Anfeuern vor Ort - an der Langlauf-Loipe, in der Kletterhalle oder an der Eisfläche.