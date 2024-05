Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Bühne Vertrag für DNT Weimar unterzeichnet: Generalsanierung des Theaters kann beginnen

Hauptinhalt

09. Mai 2024, 12:18 Uhr

Für die Sanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar nehmen Bund und Land in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand. Jetzt wurde die Vereinbarung dazu unterschrieben.