Der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in den Impfstellen in Erfurt und Gera bereits eingesetzt worden. Ab Montag gibt es ihn auch in den Thüringer Hausarzt-Praxen. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel