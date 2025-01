Weil in der kleinen Schule Ponitz nicht genügend Lehrer da sind, müssen seit diesem Jahr auch die insgesamt 27 Kinder der ersten und zweiten Klassen im benachbarten Gößnitz die Schule besuchen. Das hat die Schulleitung in Absprache mit dem zuständigen Schulamt beschlossen. Die Klassen drei und vier mit 21 Kindern werden bereits seit Dezember im Nachbarort unterrichtet.

Das bedeute aber auch, dass die Klassen dort eine Stärke von 29 bzw. 30 Kindern haben, so die Elternvertreter aus Ponitz. Man sei dem Lehrerkollegium in Gößnitz sehr dankbar, dass die Übernahme so reibungslos funktioniert hat und die Kinder gut unterrichtet und betreut werden, so Bürgermeister Marcel Greunke.