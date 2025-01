Gerstenberg will vor allem größere Unternehmensansiedlungen nicht mehr ablehnen müssen. Im September hatte die Kommune bei MDR THÜRINGEN erklärt, mehr als vier Hektar Fläche könnten für Industrieansiedlungen derzeit nicht angeboten werden.

Das bezweifeln viele Menschen in den Anrainergemeinden. Trotz vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit in und um Altenburg suchten viele Unternehmen vergeblich nach Arbeitskräften. Zahlreiche Gewerbeflächen in der Region hätten ebenfalls noch reichlich Kapazitäten.