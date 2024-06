Am 24. September kam es zur Stichwahl zwischen Prophet und dem Parteilosen Kai Buchmann. "Nordhausen zusammen" trommelte für ein weltoffenes Nordhausen und für Buchmann. Die Initiative organisierte am Tag vor der Stichwahl ein Bürgerfest, ein offener Brief des Bündnisses bekam fast 4.500 Unterschriften. Neben engagierten Nordhäusern waren auch Gewerkschaften, Kirchen und Vereine dabei.

Mitorganisatorin Stephanie Tiepelmann-Halm sagte damals MDR THÜRINGEN: "Uns haben tatsächlich Menschen angesprochen, die ihre Wahl überdacht haben. Die konnten wir zum Wechsel auf Buchmann in der Stichwahl umstimmen." Letztlich siegte der Amtsinhaber in der Stichwahl deutlich.

Auch das Bündnis im Saale-Orla-Kreis organisierte vor der Landratswahl eine Veranstaltung, um "möglichst viele Menschen zu motivieren, ihr Kreuz bei einem demokratischen Kandidaten/Kandidatin zu machen", wie auf ihrer Website zu lesen ist.

Und die Mitglieder des Bündnisses schrieben ebenfalls einen offenen Brief, um an die Menschen im Kreis zu appellieren, "eine demokratische Wahl" zu treffen. Man sei besorgt, "dass ein Kandidat außerhalb des demokratischen Spektrums gewählt werden könnte". Der Brief bekam 1.622 Unterschriften. Statt Uwe Thrum (AfD) gewann Christian Herrgott (CDU) die Stichwahl am 28. Januar und wurde neuer Landrat des Kreises.

"Wir haben mit unserem offenen Brief so vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen", sagt Michael Pape vom Bündnis. Die Menschen seien froh gewesen, dass da endlich eine Gegenbewegung aufkomme. Denn sich offen gegen AfD- und extremistische Positionen zu stellen, sei viel zu selten vorgekommen. Viele Leute hätten sie darauf angesprochen und sich bedankt.

Dabei gehe es der Initiative keinesfalls darum, AfD-Wähler auszugrenzen. "Es funktioniert hier nicht, mit AfD-lern oder Nazis nicht zu reden. Außerdem wird das, glaube ich, viel zu schnell Menschen auf die Stirn gedrückt", sagt Lena Grundmann. "Wir sehen ja nicht das Problem in den Menschen, in den Personen, sondern darin, dass faschistische Ideen wieder Platz in den Köpfen bekommen."

Es gehe darum, "die Gesamtsituation zu verbessern", fügt Michael Pape hinzu. "Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich rede nicht mit Rechten oder ich rede nicht mit AfD-Leuten, dann müsste ich hier bei mir im Ort sehr viele Leute ausblenden. So einfach können wir es uns nicht machen."

Die beiden erzählen, dass sie vor allem dazu beitragen wollen, ein demokratisches, solidarisches und respektvolles Leben in ihrem Kreis zu gestalten, "damit Leute hierbleiben oder zurückkommen". Dieses Anliegen geht weit über die Wahlen hinaus. Demokratie sei eben viel mehr, als nur einen Wahlzettel einzuwerfen, sagt Lena Grundmann. "Wir reden hier von einer langfristigen Perspektive", sagt die 24-Jährige.

Inzwischen machen bei der "Dorfliebe für alle" mindestens 20 Personen mit, es gibt einen hohen Anteil an jungen Menschen, auch wenn alle Altersgruppen vertreten sind. Sie wollen Raum für Austausch und Kontakt schaffen, Diskussionsangebote machen, "damit sich Menschen auch gesehen fühlen." Konkret haben sie zum Beispiel Mitte Mai zu einem Parkfest im Stadtpark Neustadt (Orla) eingeladen. Sie wollen mit Menschen ins Gespräch kommen, zuhören, vielleicht Gemeinsamkeiten finden. Zum Parkfest habe das gut geklappt.

Michael Pape betont: "Es ist schon so, dass ich versuche, klare Kante zu zeigen." Das fange damit anfängt zu sagen, wann Grenzen überschritten werden. "Wenn man Sprüche hört wie 'den müsste man an die Wand stellen', dass man dann gleich sagt: Das ist nicht witzig."

Lena Grundmann: "Es ist gut, diese Gespräche gezielt und entschlossen, aber trotzdem mit Behutsamkeit und auch mit Wohlwollen zu führen." Es gehe ihnen darum, anstelle der "faschistischen, extrem rechten Ideen, die so viel Platz in den Köpfen bekommen haben", solidarische und demokratische Werte zu setzen.

Das ist etwas, das "Nordhausen zusammen" teilen kann. "Das, was wir auch im Fokus haben, ist, in die Regionen hineinzuschauen, in die umliegende Stadtgesellschaft und da zu überlegen, wie man Angebote schaffen kann für Begegnungen, für Austausch, für ein Sich-Einbringen, sich einsetzen für sein eigenes Dorf, für seine eigene Gemeinde", sagt Stephanie Tiepelmann-Halm.

"Wie können wir positive Geschichten erzählen, wie können wir positives Erreichtes erzählen, wo können wir die Leute ermuntern und ermutigen?" Nicht zu sagen, die Politik müsse etwas machen, sondern zu sagen: "Was kann ich denn tun, was ist mein Anteil, wie kann ich mich einbringen, wo kann ich etwas bewirken, wo kann ich auch im Kleinen, über den Gartenzaun ins Gespräch kommen?"