Der Vakuumspezialist Vacom hat sein 250-Millionen-Euro-Bauprojekt in Großlöbichau im Saale-Holzland-Kreis zusammengestrichen. Statt bis zu 1.500 neuen Arbeitsplätzen sollen noch maximal 250 geschaffen werden. Geschäftsführer Jens Bergner begründet den Rückzieher vor allem mit dem Widerstand gegen das Großprojekt vor Ort.

Dieser habe sich vor allem gegen den geplanten 60 Meter hohen Büroturm gerichtet, sagte Bürgermeisterin Anja Isserstedt-Theilig (parteilos). Statt in Großlöbichau investiert die Firma nun groß in Montana/USA.

Seine neuen Pläne begründet der Unternehmer mit dem Druck, die Produktionskapazitäten schnell auszubauen. Denn die hochspeziellen Bauteile von Vacom seien sehr gefragt in der Halbleiterindustrie, aber auch im Bereich Erneuerbare Energien, in der Medizin sowie in der Luft- und Raumfahrt.