In Bussen und Bahnen soll in Gera wieder vermehrt das Einhalten der Maskenpflicht kontrolliert werden. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Der Grund sei, dass sich seit einiger Zeit viele Fahrgäste nicht an die Vorschriften hielten. Das Tragen einer OP-Maske oder FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr ist laut Stadt vorgeschrieben.