Bei einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen in Gera-Leumnitz sind am Samstagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr handelt es sich bei dem 42-Jährigen und bei dem 73-Jährigen um zwei Kunstflieger, die mit ihren jeweiligen Maschinen in der Nähe des Flugplatzes am Samstagabend in der Luft zusammengeprallt sind.