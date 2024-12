Kurz vor elf Uhr fährt Dirk Stranz mit seinem Mercedes Actros 600 auf das Gelände des neuen Ladeparks in Kraftsdorf am Hermsdorfer Kreuz. Rund 500 Kilometer schafft das neue Elektro-Flaggschiff von Daimler mit seinem Akku, auch als 40-Tonner und voll beladen, sagt der Versuchsingenieur. Und natürlich abhängig von Temperatur und Strecke. Innerhalb von rund 30 Minuten soll der Akku wieder voll sein und der Lkw wieder auf die Strecke gehen.

Viel Politprominenz und Vertreter von Nutzfahrzeugherstellern sind am Donnerstagmittag in Kraftsdorf zu Gast bei der Eröffnung des neuen Ladeparks von Milence. Ein Joint Venture von Daimler, Volvo und Traton, das die Marken MAN und Scania herstellt. Die Unternehmen wollen den Absatz ihrer Nutzfahrzeuge vorantreiben.

"Wir sehen in den Elektro-Lkw die Zukunft", sagt Milence-Geschäftsführerin Anja van Niersen. "Allerdings will keiner die Infrastruktur dafür bauen." Deshalb geht das Unternehmen in Vorleistung. Kraftsdorf ist der erste Ladepark von Milence in Deutschland.