Wobei man unter Alltagsbedingungen selten schafft, was unter optimalen Voraussetzungen möglich war. Für einen grünen Güterverkehr tüfteln die Hersteller noch an anderen Antriebsarten – die Palette reicht vom Biogas-Motor über synthetische Kraftstoffe bis hin zum Wasserstoff-Lkw.

Dass man Elektro-Lkw bislang kaum auf Straßen sieht, liegt vor allem an fehlenden Lademöglichkeiten. Man könne einen Lastwagen zwar auch an einer Pkw-Säule laden, sagt Felix Steck von der Leitstelle Ladeinfrastruktur, doch das würde sehr lange dauern.

Eine Lösung sei in Arbeit, erklärt Steck: "Der Bund plant deutschlandweit ein Lkw-Schnellladenetz an 350 Standorten, über 4.000 Ladepunkte. Darunter sind auch Ladepunkte, die das Laden in der Pausenzeit ermöglichen, also in 45 Minuten." Diese Standorte entstünden an unbewirtschafteten wie bewirtschafteten Rastanlagen und sollten die Elektromobilität auch im Fernverkehr ermöglichen.