Genau das scheint dringend notwendig, wenn die Flottenumrüstung von Verbrenner-Lastern auf Elektro-Brummis klappen soll. Ein Haken dabei: Viele Autobahn-Rastplätze in Deutschland brauchen noch Hochspannungsanschlüsse. Ihr Bau ist aber zeitraubend. Martin Konermann vom Netzbetreiber NetzeBW hat das in einem in der "Deutschen Verkehrszeitung" veröffentlichten Artikel so beschrieben: "Fünf Jahre Planung und Genehmigung, zwei Jahre Bauzeit. In Einzelfällen dauert so ein Rastplatzausbau in Summe dann sicherlich bis zu zehn Jahre."