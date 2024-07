Das Freibad in Ronneburg (Kreis Greiz) wird wohl in dieser Saison nicht mehr öffnen. Grund sind anhaltende Reparaturarbeiten. Wie Bürgermeister André Ruderisch (parteilos) mitteilte, werden derzeit die Pumpen erneuert.

Anschließend müssten sich Elektriker noch um die neuen Anschlüsse kümmern. Laut Ruderisch war bisher nicht klar, ob das Bad pünktlich aufmachen kann. Stand jetzt sollen die Arbeiten bis Ende August dauern. Dann lohne sich eine Eröffnung in dieser Saison nicht mehr, so Ruderisch.

Die Einwohner könnten auf die Bäder in der Umgebung ausweichen - so zum Beispiel in das Naturbad Kaimberg in Gera oder in das Sommerbad in Bad Köstritz.