Nach der Kündigung des Anglervereins Triebes (Kreis Greiz) für den Betrieb des Naturbades weist die Stadt die Vorwürfe zurück. Die Stadt habe den Verein so unterstützt, wie es möglich gewesen sei, heißt es. Wie die Stadtverwaltung MDR THÜRINGEN weiter mitteilte, ist der Zuschuss von 30.000 Euro wegen des Haushaltssicherungskonzeptes seit 2019 nicht erhöht worden.

Mehr könne die Stadt nicht zahlen, sonst müsse sie das Geld bei anderen Vereinen einsparen. Bis Mitte vergangenen Jahres seien zudem keine Gelder geflossen, weil sich die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung befand. In dieser Phase dürften keine freiwilligen Leistungen finanziert werden. Dazu gehöre auch das Naturbad. Erst nachdem der Haushalt verabschiedet wurde, seien die Gelder in mehreren Raten geflossen.