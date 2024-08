Seit fast 50 Jahren ist Onkel Nobse, wie die Kinder Norbert Kobietz nennen, Schwimmmeister in Finsterbergen. Zusammen mit seiner Frau Hanni und Gudrun Ungermann (64) sind sie täglich für Hunderte Badegäste in der Saison verantwortlich.

Der Einbruch ins Bad ist ein weiterer Fall einer ganzen Serie, die seit einigen Wochen in der Region läuft. Schon in die Grund- und Regelschule, ins Schwimmbad Friedrichroda, in ein Seniorenheim, ins Schloss Reinhardsbrunn und in einen Imbiss sind einer oder mehrere Unbekannte eigestiegen. Geklaut wurde nicht viel - aber zerstört.