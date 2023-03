Ärztekammer Homöopathie-Ausbildung für Thüringer Ärzte gestrichen

"Ich bin überzeugt, dass die Patienten, die sich für Homöopathie interessieren, sich immer irgendwo homöopathisch behandeln lassen werden. Und die Patienten, die dann eben bei halb oder gar nicht gut ausgebildeten Menschen in die Behandlung gehen, begeben sich möglicherweise in Gefahr, weil nur das Zusammenspiel von qualifizierter universitärer ärztlicher Ausbildung, die wir alle durchlaufen haben, plus zusätzlich die Homöopathie gewährleistet, dass gefährliche Verläufe erkannt werden. Und zwar rechtzeitig."

Dr. Michaela Geiger vom Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) sagte dazu in einem Interview auf "Krankenkasseninfo.de": "Auch ein nicht geringer Prozentsatz dessen, was in der konventionellen Medizin täglich verordnet wird, hat wenig und teilweise auch gar keine Evidenz im Sinne hochwertiger wissenschaftlicher Studien. Dennoch kommen solche Therapien zur Anwendung, weil es in der Medizin eben nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um ärztliche Erfahrung geht."