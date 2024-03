An einem Bahnhof in Jena ist erneut ein Mensch bei einem brutalen Angriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-Jähriger am Dienstagabend am Bahnhof Göschwitz mit einem 22-jährigen Mann und dessen zwei Begleiterinnen in Streit geraten. Worum es dabei ging, ist unklar.