Im Rahmen von Ermittlungen wegen Betäubungsmittelkriminalität hat die Polizei am Mittwochmorgen in Meiningen mehrere Männer festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, werden seit den frühen Morgenstunden etliche Gebäude in der Kreisstadt durchsucht.

Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Meiningen wegen Drogenkriminalität. Durchsucht werden Immobilien in der Anton-Ulrich-Straße, am Nonnenplan, in der Georgstraße sowie in einer Gartenanlage. Geleitet wird der Einsatz von der Kriminalpolizei Suhl. Zahlreiche Beamte sind vor Ort.