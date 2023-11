An der Sparkassen-Arena in Jena wird es in diesem Jahr keine Eisbahn geben. Wie der Geschäftsführer der Geschäftsführer der Arena Betriebsgesellschaft, Thomas Kastl, MDR THÜRINGEN am Mittwoch sagte, habe er das Projekt wegen Personalengpässen kurzfristig absagen müssen. Ursprünglich sollte die "Jenaer Eiswelt" am 1. Dezember öffnen.