Fünf neue Inszenierungen stehen bis Jahresende auf dem Spielplan des Theaterhauses Jena. Auch soll es weitere Aufführungen von Publikumsrennern wie "Die Wartburg" geben, hieß es am Montag auf der Spielzeitkonferenz in Jena. Eröffnet wird die neue Saison am Theaterhaus am 29. September mit der Eigenproduktion "Making Plans". Die beiden Schauspielerinnen Henrike Commichau und Mona Vojacek Kope haben als Künstlerinnen-Duo "hashtagmonike" schon mehrfach erfolgreich in Jena inszeniert.