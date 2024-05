Am Montag hat der dreitägige Bundesparteitag der CDU in Berlin begonnen. Zum Auftakt betonte der Partei-Vorsitzende Friedrich Merz in seiner Rede den Regierungswillen der Union. Unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gewinnen" will die Partei ihre Rückkehr in die Regierungsverantwortung einleiten. "Wir sind wieder da, und auch das Wort konservativ findet sich wieder in unserem Programm. Ja, wir sind auch eine konservative Partei, und davor hat keiner mehr Hemmungen, das auch deutlich und klar zu sagen."