Für die Umgestaltung des Areals um den Jenaer Westbahnhof gibt es jetzt erste Ideen. Ein Rahmenplan ist am Montagabend im Rathaus öffentlich vorgestellt worden. Eingeflossen sind dort auch Anregungen von Jenaerinnen und Jenaern.

Es geht vor allem um eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr . Der Westbahnhof ist der mit Abstand meist frequentierte der Stadt, aber momentan alles andere als ein Aushängeschild. Durch den im Bau befindlichen neuen Zeiss-Campus gleich nebenan ist der Druck groß: Es entstehen neue Straßen, neue Fahrradstellplätze - und die Zahl der Fahrgäste in Bus und Bahn wird weiter steigen.

Doch eine schnelle Lösung ist da nicht in Sicht. So muss für eine gewünschte Straßenbahnanbindung die Bahnunterführung in der Westbahnhofstraße neu gebaut werden. Allein dieser Brückenneubau schlage mit rund 50 Millionen Euro zu Buche, sagte Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD). Dennoch sei es wichtig, die Planung anzugehen - auch wenn sich der Umsetzungszeitraum auf bis zu 30 Jahre beläuft. Noch bis zum 17. November können die Jenaer den Rahmenplan unter "mitmachen. jena" kommentieren.