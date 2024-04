In Crossen an der Elster haben am Montag die Sanierungsarbeiten am barocken Schloss begonnen. So wurden erste Gerüste aufgestellt, einige der historischen Fenster ausgebaut und begonnen, einen Sandsteinsockel zu entfernen. Nach Angaben des zuständigen Bauplaners sollen gut 50 Fenster und sieben Türen denkmalgerecht saniert werden. Sie stammen zum großen Teil noch aus der Entstehungszeit des Schlosses Anfang des 18. Jahrhunderts.