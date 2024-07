Das Ostbad in Jena ist 70 Jahre alt geworden. Das hat die Bädergesellschaft am Donnerstag mit einem großen Fest gefeiert. Geschmückt wurde die "alte Dame", wie das Ostbad liebevoll genannt wird, mit Luftballons und bunten Bändern. Zahlreiche Familien kamen zur Party, aber auch viele Stammgäste, die das Bad seit Jahren oder sogar Jahrzehnten regelmäßig besuchen.

Am 5. April 1954 hatten die Bauarbeiten am Ostbad begonnen, noch im gleichen Jahr konnte die Anlage geöffnet werden. Seitdem gab es immer wieder Renovierungen und Neuheiten, im Jahr 2012 dann eine Komplettsanierung. Einen Besucherrekord gab es 2018 - damals zählte die Bädergesellschaft rund 91.000 Gäste. Auch in diesem Jahr haben Kinder während der Sommerferien freien Eintritt - dank Sponsoren gibt es das Angebot bereits zum dritten Mal. Geplant ist das auch für das kommende Jahr - sofern wieder ausreichend Sponsoren gefunden werden.