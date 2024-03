Gefahren wird nach einem festen Fahrplan, das gebe Sicherheit für die Fahrgäste. Nichts sei schlimmer, als wenn jemand an der Bürgerbus-Haltestelle umsonst wartet, so Lumpe. Über die Zu- und Ausstiege wird Protokoll geführt - per Strichliste. So soll der Bedarf kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Derzeit rollt der Bus dienstags und donnerstags.

So wurden ihm zufolge auch die Haltezeiten am Bahnhof in Stadtroda so geplant, dass Fahrgäste dort auch einen der Züge erreichen können oder von außerhalb per Zug kommend in die Stadt gefahren werden.