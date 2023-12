Die Bürgerbusse im Vogtland haben sich als unverzichtbarer Bestandteil im öffentlichen Nahverkehr etabliert. In Adorf wurde der 75.000. Fahrgast begrüßt, wie die der Verkehrsverbund Vogtland mitteilte. Bernd Ritter nutzt nach eigenen Angaben ein- bis zweimal die Woche den Adorfer Bürgerbus und lässt sich in die Stadt chauffieren. "Ich fahre von der Ostvorstadt zum Bäcker und gehe in die Apotheke." Der Bürgerbus halte bei ihm vor der Haustüre und er treffe bei den Fahrten viele Bekannte. "Das ist wirklich eine super Sache", berichtet der 74 Jahre alte ehemalige Gastwirt.