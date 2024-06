Nahe dem Eisenberger Schlossgarten, hinter roten Backsteinmauern, verbirgt sich das Kleinod für Kinder und Familien. Wild, verspielt und bunt, so zeigt sich die Oase der Generationen, die von Monika von Thaler vom Kinderschutzbund und ihrem Team an Ehrenamtlichen betreut wird.

Sie nennt ihn einen Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen und gemeinsame Zeit verbringen. Verschiedene Spielflächen stehen den Kindern zur Verfügung - ausreichend Freiräume, um Kind sein zu dürfen. Daneben Feuerplatz, Chillecke und Beete.

Dem Ort sieht man heute nicht mehr an, dass der Anfang gar nicht so einfach war. Für ihren Kindertreff "Kinderinsel" am Markt suchte von Thaler einen Garten, damit die Kinder mehr Platz zum Toben haben. Doch wer gibt schon freiwillig einen Garten ab? Aber dann: ein Glücksgriff. Eine ältere Dame schenkte dem Kinderschutzbund ihren seit Jahren ungenutzten Garten.