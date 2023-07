Der Landesverband der Tafeln in Thüringen distanziert sich sehr deutlich von der Tafel-Ausgabestelle in Kahla. Anfang Juli war die Praxis des Vereins in Kahla im Saale-Holzland-Kreis bekannt geworden, Deutsche vor ukrainischen Flüchtlingen zu versorgen. Mittlerweile hat die Ausgabestelle in Kahla laut Verband komplett geschlossen.