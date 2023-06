Rathnau fordert schon seit längerem mehr Aufklärung und sieht das Landratsamt in der Pflicht. So würden die ukrainischen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft nicht ausreichend informiert, was die Tafel ist und was sie leiste. Die Flüchtlinge seien untereinander gut vernetzt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes der Thüringer Allgemeine, die zuerst über das Thema berichtete. Im Amt selbst würde bisher gar nicht auf die Tafel verwiesen.