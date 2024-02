Andy Wimmer kennt keinen Produktionslärm. In der Werkhalle von Vacom in Großlöbichau herrscht für ihn Stille, absolute Stille. Der 27-Jährige ist von Geburt an gehörlos und seit fünf Jahren bei dem Spezialisten für Vakuumtechnik beschäftigt. Zuvor absolvierte er in Nürnberg eine Ausbildung in einem klassischen Metallberuf. Seitdem pendelt er täglich von seinem Wohnort Jena nach Großlöbichau.