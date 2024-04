Andreas Clauß vom Weingut Bad Sulza im Weimarer Land sprach angesichts von minus 4,8 Grad in den Weinbergen rund um Jena von kritischen Temperaturen. Inwieweit es Frostschäden an den Reben gibt, werde sich frühestens zeigen, wenn die Sonne drauf scheint. Den Einsatz eines Hubschraubers, um die Luft anzuwärmen, habe er abgewählt, da von oben nur kalte Temperatur komme.

In Sachsen haben die Landwirte wegen der frostigen Nächte in den Obstplantagen Feuer entzündet. Sie sollen die Blüten vor dem Frost schützen. Für die Thüringer Obstbauern und Winzer sind die Feuer auf Nachfrage zu aufwendig. In den kommenden Tagen bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kalt. In den kommenden beiden Nächten sinkt das Thermometer in einigen Regionen wieder unter den Gefrierpunkt.