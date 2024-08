Noch Mitte der 1980er-Jahre waren hier Dampflokomotiven stationiert. Rainer Albrecht hat die Geschichte des Bahnwerks seit 1964 in unzähligen Fotos festgehalten. Rund 800.000 Foto-Negative sind es nach seinen Worten, von denen er bisher gerade mal zehn Prozent digitalisiert hat.

Albrecht ist es auch zu verdanken, dass das Bahnwerk nun wieder eine Zukunft hat. Zwischenzeitlich hatte die Stadt die knapp 15.000 Quadratmeter große Fläche von der Bahn gekauft. Konkrete Pläne gab es nicht. Rainer Albrecht traf durch Zufall seinen früheren Auszubildenden Torsten Scheidig wieder, der ebenfalls in Saalfeld arbeitete.

Scheidig erinnert sich noch gut an einen Anruf von Albrecht Ende 2017. "Kurz vor dem Nikolaustag meldete er sich", erzählt Scheidig. "Ich habe da was für Dich, sagte er, und dass ich unbedingt die Deutsche Bahn anrufen solle." Scheidig muss lachen, als er an seine erste Reaktion denkt: "Ich habe wortwörtlich zu ihm gesagt: Rainer, Du hast einen Vogel, Du spinnst."