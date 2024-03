Am Montag haben im Landkreis Greiz die Bauarbeiten am stillgelegten Viadukt in Weida begonnen. Am östlichen Ende der mehr als 28 Meter hohen Bahnbrücke arbeiten Fachleute an dem Steingewölbe. Sie entfernen dort Wildwuchs und dichten offene Fugen ab. Außerdem wurde ein Bereich, aus dem bereits Steine heruntergebrochen waren, mit wasserabweisenden Platten abgedeckt.