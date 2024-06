Nach einem Wohnhausbrand in Unterköditz (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am frühen Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 2:45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste fünf Menschen aus dem Haus holen, darunter auch drei Kinder und eine 35-jährige Frau. Sie kamen verletzt ins Krankenhaus. Die 71-jährige Bewohnerin starb an den Folgen. Ein 13-jähriger Junge erlitt schwere Verletzungen. Die Geretteten waren nicht als Bewohner des Hauses gemeldet. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Bei zwei weiteren Bränden entstand am Wochenende in Thüringen ein Schaden von fast 400.000 Euro. In Pfullendorf im Kreis Gotha zerstörte ein Feuer nahezu komplett ein Gehöft. 140 Kameraden von 18 Feuerwehren waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz.