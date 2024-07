Wie der Verein Naturfreunde Thüringen MDR THÜRINGEN sagte, befindet sich der Trekkingplatz an einer ehemaligen Grenzhütte, die von der Grenzöffnung im Winter 1989 bis Sommer 1990 von der bayerischen Grenzpolizei genutzt wurde.

Der Platz soll Wanderern die Möglichkeit bieten, auf mehrtägigen Touren legal mit dem Zelt in der Natur zu übernachten. An der Grenzhütte in Lichtenhain ist Platz für maximal drei Zelte und insgesamt sechs Personen. Eine Person zahlt 15 Euro, zwei Personen 20 Euro pro Nacht. Eine Toilette ohne Wasseranschluss ist vorhanden.